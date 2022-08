Luis Diaz 'resgata' Liverpool com golo soberbo

O Liverpool estava em apuros com a desvantagem no marcador (0-1) e numérica (pela expulsão de Darwin Nuñez diante do Crystal Palace , mas praticamente na sequência do vermelho do uruguaio o colombiano Luis Diaz mostrou que estava ali para salvar a honra dos reds. Com uma grande jogada individual, tirou dois adversários da frente e, com uma bomba, empatou o marcador.