Luis García e as dificuldades de Darwin: «O Liverpool joga de forma diferente do Benfica»

O antigo avançado espanhol Luis García, que vestiu a camisola do Liverpool entre 2004 e 2007, considerou em declarações à ESPN que Darwin Nuñez vai ter "de trabalhar ainda mais", depois de um arranque de pré-época complicado ao serviço dos reds.O avançado uruguaio que o clube inglês comprou ao Benfica por 75 milhões de euros (que podem ser 100 milhões, mediante objetivos) tem sido alvo de crítica, sobretudo por parte de adeptos rivais, que têm partilhado vídeos na internet com alguns lances falhados.Mas Luis Gacía acredita que Darwin tem tudo para vingar em Anfield. "Os adeptos não precisam de se preocupar. O que percebi é que ele vai ter de trabalhar ainda mais."E acrescentou: "O Liverpool joga de uma forma diferente do Benfica. Ele é um jogador esperto, a sua inteligência futebolística é fantástica. Mas tem de recuar, tem de pressionar. Teve dificuldades nos jogos frente ao Manchester United e o Crystal Palace. Ele quer mostrar que vai estar pronto para jogar com pressão, com aquela pressão alta que Klopp faz no Liverpool. Mas depois de três ou quatro sprints ficou cansado. Teve algumas oportunidades, mas estava cansado."O antigo avançado pede aos adeptos que deem tempo a Darwin. "Fez apenas três e depois jogou com o Manchester United. E ao cabo de 10 sessões defrontou o Crystal Palace, onde jogou apenas 30 minutos. Penso que com os seus movimentos e a forma como joga vai dar muito ao Liverpool. Mas é preciso esperar, ele precisa de estar fisicamente preparado."