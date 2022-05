Mãe revela o que Luis Díaz pensa de Klopp e do balneário do Liverpool

Luis Díaz tem sido um dos destaques do Liverpool neste final de época e na Colômbia a mãe do avançado dos reds contou como tem sido a adaptação do jogador, ex-FC Porto, à nova equipa.



"Ele está a amadurecer. Vejo-o mais sereno em tudo o que faz e muito disciplinado", explicou Cilenis Marulanda à revista 'Semana'. "É muito sério e responsável no seu trabalho, por isso que está a sair-se tão bem."



A mãe não escondeu o orgulho no filho, de 25 anos: "Deus está a abençoá-lo. Ele é muito amoroso com o pai, com toda a gente. Falamos todos os dias. Ele diz-me 'mamã, és a melhor do mundo. Amo-te muito'. Não guarda ressentimentos, sempre foi muito simples e humilde. Desde criança que é assim e nunca mudou."



Cilenis Marulanda revelou também o que Luis Díaz lhe conta sobre o Liverpool. "Ele diz-me 'o treinador gosta de mim, quando jogo ele abraça-me'. Sempre se deu bem com os companheiros de equipa, eles acolheram-no da forma como ele é."