Manuel José aplaude bom momento de Diogo Jota: «Vai voltar a ser o Jota a que estávamos habituados» Ex-médio jogou com o avançado do Liverpool no Paços de Ferreira





• Foto: Lusa/EPA