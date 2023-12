Médio do Liverpool revela pormenores da discussão entre Darwin e Guardiola: «A partir daí...»

Alexis Mac Allister, médio do Liverpool, revelou em declarações ao canal de YouTube 'Clank!' o motivo do desentendimento entre Darwin e Pep Guardiola no final do jogo entre os reds e o Manchester City (1-1) , do passado dia 25. Segundo o argentino, tudo não passou... de uma simples troca de argumentos."Não sei se devia contar isto, mas vou contar. Não sei se foi num canto ou num cruzamento em que o Haaland cabeceou e a bola passou perto do poste. O Pep virou-se e começou a dizer que nós tínhamos muita sorte ou algo do género. Depois, num dos últimos lances do jogo, há um cruzamento e o Luis Díaz cabeceia, mas eles defendem. E aí, o Darwin diz ao Guardiola: 'Ah, agora vocês é que tiveram sorte'. A partir daí... Mas foi tudo muito calmo, não aconteceu nada sério", explicou Mac Allister, citado pela página 'Anything Liverpool' no Twitter.