Morreu a mãe de Jurgen Klopp: «Significava tudo para mim...»

Elisabeth Klopp, de 81 anos, mãe de Jurgen Klopp, morreu esta quarta-feira na Alemanha, mas o protocolo da covid-19 não permite que o treinador do Liverpool se desloque ao país para assistir ao funeral.





O técnico deixou uma mensagem de despedida através do diário alemão 'Schwarzwaelder Bote'. "Significava tudo para mim, uma verdadeira mãe no melhor sentido da palavra, Como cristão devoto, sei que agora está num lugar melhor", disse Jurgen Klopp.O técnico lamenta não poder despedir-se da mãe. "Vivemos tempos terríveis, mas quando as circunstâncias permitirem, realizarei a maravilhosa comemoração que ela merece."