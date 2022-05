Mulher de Thiago Alcântara e o caos antes da Champions: «Fomos ameaçados por bandos de ladrões»

Polícia usa força para dispersar adeptos Polícia usa força para dispersar adeptos

A final da Liga dos Campeões continua a dar que falar, não pelo que sucedeu dentro do campo, mas pela confusão que antecedeu a partida no exterior Stade de France, em Paris, com o jogo a arrancar com quase 40 minutos de atraso.Entre os muitos testemunhos da alegada brutalidade da polícia francesa - que dispersou os adeptos do Liverpool com recurso a gás pimenta e gás lacrimogéneo - surge agora o de Julia Vigas, mulher Thiago Alcântara, médio dos reds."Não gosto de comentar estas coisas, mas desta vez preciso de me expressar. A final foi um pesadelo total e isto não se trata de futebol, vai muito além do resultado", escreveu Julia Vigas nas redes sociais."Devido à falta de organização e de segurança, houve muitos momentos de medo. Fomos ameaçados constantemente por bandos de ladrões que tentavam assaltar-nos e entrar no estádio sem bilhete. Por isso muitos adeptos ficaram fora do estádio, provocando avalanchas de pessoas. A polícia atirou gás lacrimogéneo às famílias dos adeptos e alguns deles também foram agredidos. Todos pessoas inocentes", prosseguiu.E a finalizar, acrescenta: "Devido a este problema, tivemos de sair do estádio escoltados, para nossa segurança. Há que fazer alguma coisa, isto não pode acontecer neste tipo de eventos e pedimos responsabilidade. Podia ter sido muito pior..."O Real Madrid ganhou o jogo, por 1-0, e conquistou a sua 14.ª Liga dos Campeões.