Pep Lijnders e Vítor Matos, adjuntos de Jürgen Klopp no Liverpool e que já passaram pelo FC Porto, falaram ao site oficial dos reds sobre a pré-temporada da equipa com as presenças de Darwin Núñez e Luis Díaz, numa conversa em que até Sérgio Conceição, treinador dos dragões, foi tema.Matos começou por garantir que os dragões disseram coisas "muito boas" acerca de Luis Díaz, e Lijnders aproveitou para elogiar os azuis e brancos, assim como Sérgio Conceição. "Tenho de dizer que fiquei muito feliz por terem sido campeões à mesma [sem Luis Díaz]. Mostra que são muito fortes, bons a recrutar jogadores, e que Sérgio Conceição é muito forte a reconstruir equipas, porque já o fez várias e várias vezes", disse o holandês.Questionados se realizar toda a pré-temporada no Liverpool seria benéfico para Luis Díaz, tanto Matos como Lijnders responderam de maneira afirmativa. "Precisa de se adaptar à pressão alta, a recuperar a posição... isso é o mais importante. É para isso que também serve a pré-temporada. Uma coisa é chegar em janeiro, foi o melhor jogador do campeonato onde jogou. Mas chegar ao Liverpool, ver a qualidade da equipa...", referia Vítor Matos, numa altura em que foi interrompido por Lijnders, que introduziu o tema Darwin Núñez."Não digas a Darwin que Luis Díaz foi o melhor jogador do campeonato [português]!", atirou o holandês em tom de brincadeira, antes de deixar o português prosseguir: "São timings diferentes. [Luis Díaz] foi muito bom quando chegou, mas há sempre espaço para melhorar, isso é o mais importante.Lijnders e Vítor Matos abordaram ainda a passagem de Darwin pelo Benfica. "Ele não é um 'menino' do Benfica, é um 'menino' do Liverpool! Está perdoado", brincou o holandês. "Fez parte da sua jornada para chegar ao Liverpool, estamos felizes por isso. É um jogador que traz agressividade a nível ofensivo e defensivo", concluiu o português.