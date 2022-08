Nélson Veríssimo considera Darwin uma "mais-valia" para o Liverpool: «Fisicamente é um animal»

Nélson Veríssimo referiu, ao 'The Athletic', quais os aspetos mais fortes do jogo de Darwin Núñez, assim como aqueles em que precisa de melhorar para se tornar uma ameaça nos reds. Para o antigo treinador do Benfica, que orientou o avançado na temporada passada, o uruguaio destaca-se maioritariamente no plano físico."Fisicamente é um animal. Há muita intensidade no seu jogo. É muito rápido e muito bom a atacar os espaços, a fugir na profundidade e nas costas da linha defensiva. Quando as pessoas falam do clássico número '9', penso nos avançados que gostam de se posicionar no corredor central, mais junto à area. Mas ele é um jogador que também gosta de descair para os flancos, particularmente para a esquerda. Marcou vários golos assim, a vir da esquerda para o meio", começou por dizer.E prosseguiu, garantindo que o Liverpool é o destino ideal para o uruguaio: "Depois da temporada que fez [no Benfica], principalmente depois daqueles jogos na Liga dos Campeões, sempre achei que seria uma mais-valia para o Liverpool. Acho que encaixa na maneira como jogam. Era só um pressentimento, mas tornou-se uma realidade. Tenho a certeza que vai mostrar o que consegue fazer".Além da velocidade, Nélson Veríssimo destacou ainda outro aspeto que, para o próprio, faz toda a diferença no jogo de Darwin: a receção. "Tenta sempre arranjar espaço. Tem tudo a ver com orientação: quando recebe a bola, precisa de dar imediatamente um ou dois toques para ficar na melhor posição para rematar. Quando tem a bola à frente dele, finaliza muito bem".Apesar dos elogios, o treinador português não deixa passar aquele que considera ser o ponto fraco do avançado. "Precisa de trabalhar no aspeto defensivo. No um para um, no posicionamento, cobrir os espaços, saber o momento certo para sair na pressão. Precisa de saber qual é o seu papel no processo defensivo da equipa. Tem uma capacidade enorme de aprender", rematou.