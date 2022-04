John Barnes, antigo jogador inglês, não se mostra muito empolgado com a chegada de Luis Díaz ao Liverpool. O ex-futebolista, de 58 anos, garantiu em declarações ao 'Mirror' que o colombiano contratado pelo clube inglês ao FC Porto em janeiro deste ano não teria o mesmo impacto se estivesse, por exemplo, no Manchester City."O Luis Díaz não foi uma grande contratação. Teria sido se o Real Madrid, o Barcelona e outros clubes andassem atrás dele e o seu passe não tivesse custado tanto dinheiro. É uma contratação que o Jürgen Klopp faz porque sabe que pode integrá-lo numa equipa e ser bem-sucedido, como ele sabe ser", considerou Barnes, que vestiu durante 10 anos as cores dos reds.E prosseguiu: "O Luis Díaz não teria o mesmo impacto no Manchester City, como provavelmente o Salah não o teria no Real Madrid. São filosofias e formas de jogar diferentes. Quando o Salah e o Sadio Mane chegaram ao Liverpool não houve grande euforia e eles tornaram-se nos jogadores que são hoje. É o que Klopp faz, identifica bem o modelo de jogador que quer."Seja como for, o treinador alemão dos reds deve estar feliz com a presença do colombiano na equipa. Em 18 jogos Luis Díaz marcou 4 golos e fez três assistências.O avançado foi comprado ao FC Porto por 45 milhões de euros, valor que pode atingir os 60 milhões se forem alcançados determinados objetivos.