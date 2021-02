Pai de guarda-redes do Liverpool encontrado morto numa barragem no Brasil

O pai de Alisson Becker, guarda-redes brasileiro do Liverpool, e de Muriel Becker, guarda-redes do Fluminense (que já passou pelo Belenenses SAD), foi encontrado morto numa barragem, no Brasil, depois de horas de busca por parte dos bombeiros, amigos e familiares.





José Agostinho Becker, de 57 anos, também ele um antigo guarda-redes, tinha mergulhado na barragem que fica na propriedade da família em Lavras do Sul, a cerca de 320 quilómetros de Porto Alegre.Os bombeiros foram alertados por volta das 17 horas e o corpo foi encontrado às 22h50 por amigos e funcionários da quinta.