Pai de Luis Díaz e a doença que marcou a infância do filho: «Dizíamos que ele ia morrer...»

Luis Díaz, extremo que em janeiro trocou o FC Porto pelo Liverpool vai, no próximo sábado, dia 28, disputar a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. Em declarações à 'Noticias RCN', o pai do colombiano contou que as coisas nem sempre foram fáceis, e revelou mesmo um episódio onde achou que o filho "ia morrer"."Quando era pequeno, na altura com dois ou três anos, era gordito, bem gordito. Passou por uma doença, algo que lhe deu um grande mal-estar. Emagreceu muito nesse processo. Nós dizíamos que ele ia morrer. Quando os 'velhos' olhavam para ele, diziam: 'O careca ficou doente, ele ficou doente!'", começou por dizer.E prosseguiu, explicando que foi "uma pessoa da comunidade" que acabou por ajudar Luis Díaz. "Foi um senhor daqui... foi ele que me ajudou com isto e que fez com que ele recuperasse. Aos quatro anos já mostrava muita destreza com a bola, já tinha habilidade para a rematar!".À 'Blu Radio', o primeiro treinador de Díaz na seleção colombiana lembrou que o peso do avançado foi um dos fatores que quase lhe tirou a oportunidade de representar o seu país. "A certa altura, a parte médica disse-nos que ele [Díaz] não podia estar nas competições sul-americanas, que era um homem que tinha muitas deficiências físicas, que tinha sofrido de desnutrição e que isso ia ter influência em aguentar os jogos", frisou Carlos Restrepo.Recorde-se que a final da Liga dos Campeões, que irá colocar frente a frente Liverpool e Real Madrid, se disputa no sábado, dia 28 de maio, pelas 20h.