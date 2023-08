Pai de Thiago Alcântara sonha ver o filho... no Celta: «No futebol nunca se sabe...»

Iomar do Nascimento, mais conhecido como Mazinho no mundo do futebol, assumiu esta quarta-feira que gostava de ver o seu filho Thiago Alcântara, futebolista que atua no Liverpool, seguir as suas pisadas e jogar no Celta de Vigo antes de se retirar dos relvados. "No futebol nunca se sabe, oxalá que sim, mas neste momento é muito complicado porque o Thiago tem outra dimensão e estilo de vida. Mas oxalá que o Thiago pudesse vir para aqui", confessou o brasileiro, campeão do Mundo nos Estados Unidos'1994, em declarações aos jornalistas presentes no jogo das lendas que serviu para celebrar o centenário do clube espanhol."Quase todas as lembranças que eu tenho daqui são muito boas. Vigo é a nossa casa, o Rafa [irmão de Thiago Alcântara] teve a oportunidade de vir jogar aqui durante duas temporadas. O Celta significa casa para toda a nossa família", acrescentou o antigo futebolista que apontou 10 golos em 131 jogos, registos apenas superados aquando da sua passagem pelo Vasco da Gama, entre 1985 e 1990 (17 golos em 232 partidas).Com mais um ano de contrato com o Liverpool (termina em junho de 2024), Thiago Alcântara prepara-se para dar início à sua quarta temporada nos reds, onde até ao momento soma três golos e seis assistências em 97 jogos realizados.