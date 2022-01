Revelado segredo da longevidade de James Milner: «É um pouco como o Cristiano Ronaldo»

Aos 36 anos, James Milner é um dos jogadores mais veteranos na Premier League (esta época apenas Thiago Silva, Cristiano Ronaldo, Fernandinho e Ashley Young são mais velhos na lista daqueles que jogam habitualmente) e um dos segredos está na forma como manteve o seu corpo debaixo de olho. Um pouco ao jeito daquilo que serve de segredo para Ronaldo continuar a brilhar, apesar dos seus 37 anos. A revelação foi feita por Paul Webster, antigo terapeuta desportivo do Man. City, que durante cinco anos trabalhou com o médio nos citizens."O segredo está nas pequenas coisas que faz no dia a dia. Quando o vês jogar, parece que o tempo não passou por ele, é como se fosse o mesmo de há 10 anos. É provavelmente uma pessoa bastante rígida com a alimentação e naquilo que faz na vida em geral. Aquilo que faz no todo acaba por fazer a diferença, porque ele trabalha tanto quanto os demais", comentou Paul Webster, ao Goal."Vi-o contra o Chelsea e ele era provavelmente o jogador que estava em melhor forma. Parece jovem, está em forma e deve ter uns 8% de massa gorda no corpo, o que é ridículo. É um pouco como o Ronaldo. Nunca trabalhei com ele, mas sei de quem o fez e tenho a mesma impressão. O segredo está nas pequenas coisas que acrescentas. É um pouco de tudo: a bebida, o Milner não toca em álcool; a comida, ele é meticuloso no que come; a forma como gere o tempo é perfeita; tem objetivos, quer sempre estar em forma e ficar mais forte a cada mês. É o seu comportamento geral e a disciplina interior. Não me surpreende que ainda esteja a jogar e poderá fazê-lo por vários anos ainda", considerou.Ao longo de 12 anos, Webster trabalhou no Man. City e por lá encontrou várias figuras. Uma delas, conhecida por ser rebelde, foi Mario Balotelli. E aí a revelação é surpreendente. "Era fantástico. É habitual dizer-se que o Mario era isto e aquilo, mas tive sorte suficiente para ver que é um atleta fenomenal que treinava tanto como os outros no clube. É incrivelmente forte e ágil. Ia ao ginásio depois do treino e adorava Muay Thai. Quando trabalhas com alguém diariamente acabas por ignorar as coisas que se dizem na imprensa e entras numa bolha. É assim que o Mario é; era divertido", explicou.