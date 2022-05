Rio Ferdinand: «Luis Díaz é como um gatilho, dispara e volta para trás»

Rio Ferdinand, antigo defesa do Manchester United, estava completamente rendido a Luis Díaz depois da vitória do Liverpool, ontem, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do VillarrealO avançado que os red contrataram em janeiro ao FC Porto marcou um dos golos da vitória da equipa treinada por Klopp e protagonizou uma exibição de encher o olho. "Tem tido grande impacto no Liverpool, principalmente à frente. Antes de ele vir dizia-se que se um ou dois avançados se lesionassem o Liverpool perdia-se, a qualidade ia descer de forma dramática... Ele está a competir para estar entre os três primeiros.""O Firmino pode lutar para entrar, mas o Luis Díaz provavelmente entra antes do Jota numa final da Liga dos Campeões. É esse o impacto que ele teve na equipa desde que chegou. Foi uma lufada de ar fresco. Quando se vê o Luis Díaz jogar, com a bola é brilhante, mas a sua reação à perda é surreal", acrescentou o antigo futebolista, que passou grande parte da carreira no Manchester United. "É como um gatilho, dispara e volta para trás. Por todas estas razões, para mim foi a contratação da época."