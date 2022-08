Sadio Mané enviou 150 caixas de chocolates para agradecer a funcionários do Liverpool

Sadio Mané sempre foi um jogador destacado pela sua forma de ser fora do relvado e esta semana soube-se de mais um gesto que o demonstra. De acordo com o 'Mirror', o avançado senegalês enviou recentemente 150 caixas de chocolates (com a sua cara) e uma nota de agradecimento para serem entregues aos elementos do staff do Liverpool, com quem privou durante as seis temporadas que esteve no clube (entre 2016 e 2022)."Obrigado por todo o vosso apoio. Nunca caminharão sozinhos. Sadio Mané", podia ler-se na parte exterior da caixa, que dentro tinha um enorme chocolate com a face do agora jogador do Bayern Munique e ainda uma outra nota escrita: "Celebrámos imensas vitórias juntos e criámos uma incrível história nos últimos seis anos. Estiveste sempre lá nos bons e nos maus momentos. Vais ter sempre um lugar especial no meu coragem. Obrigado por tudo".O avançado senegalês, recorde-se, deixou os reds para rumar à Alemanha, numa transferência realizada a troco de 32 milhões de euros.