Sadio Mané não vê Luis Díaz como 'concorrência': «Tenho a certeza que se vai sair muito bem»

Sadio Mané não considera a chegada de Luis Díaz ao Liverpool uma ameaça. O extremo, que recentemente conquistou a CAN pelo Senegal, deixou elogios ao colombiano e garantiu que para ser uma "grande equipa", é necessária a contratação de "grandes jogadores"."Passei dois ou três dias com ele e é uma pessoa muito simpática. Tenho a certeza que se vai sair muito bem pelo Liverpool: é talentoso, humilde e muito trabalhador", começou por dizer Mané à 'CBS Soccer'.E prosseguiu. "Não o vejo como concorrência mas sim como alguém para nos tornar melhores. Se queres ter uma grande equipa, precisas deste tipo de jogadores. Estamos muito felizes em tê-lo e de certeza que todos vão sair a ganhar: nós e o Liverpool. Todos sabem que Klopp é um grande treinador. Está acostumado a isto, a fazer com que fiquemos felizes, e de certeza que vai continuar a fazê-lo", rematou.