Salah: «A minha mulher diz que passo mais tempo com as máquinas do que com ela...»

Salah revelou, em entrevista à 'France Football', que os cuidados que tem com o corpo fazem com que a sua casa pareça "um hospital". O egípcio, craque do Liverpool, garantiu também que ainda não esqueceu a derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, e frisa que os reds mereciam a vitória."Tivemos mais ocasiões [de golo]. Tive duas ou três bastante claras, mas o Courtois fez defesas incríveis. É o trabalho dele, o Real Madrid contratou-o para isso. Era a noite dele", começou por dizer.E prosseguiu, revelando alguns dos cuidados que tem com o corpo e com a saúde: "Medito todo os dias sozinho, dez ou vinte minutos. É certo que gosto de dizer que a minha casa parece um hospital. Isso só não acontece graças à minha mulher. Dois quartos da nossa casa são dedicados a máquinas de fitness e musculação. É também em casa que faço crioterapia, tenho uma câmara hiperbárica... estou numa busca constante para melhorar a minha condição física. A minha mulher diz que passo mais tempo com as máquinas do que com ela...".Salah revelou ainda, quando questionado sobre a sua dieta, alguns dos alimentos que não faltam à mesa. "Prefiro brócolos, batatas, peixe, frango e salada, sempre. Quando me dou ao luxo de ir a um restaurante em Londres, prefiro sushi. No máximo, como pizza uma vez por mês. Gosto muito de hamburgueres, mas quase nunca como porque me sinto pesado", afirmou.O extremo assumiu ainda o sonho de ganhar a Bola de Ouro para se juntar a George Weah, o único africano a alcançar o feito. "É verdade que o sétimo lugar de 2021 deixou um impacto. Se não for em 2022, farei todos os possíveis para ser no próximo ano", rematou.