Salah deu positivo à covid-19 depois de ter estado no casamento do irmão sem máscara

Mohamed Salah deu positivo à covid-19 num teste realizado no âmbito dos trabalhos da seleção do Egito, mas sabe-se agora que o jogador do Liverpool teve esta semana um comportamento de alto risco, que pode ter estado na origem da sua infeção.





O pezinho de dança de Salah no casamento do irmão sem máscara ou distanciamento social O pezinho de dança de Salah no casamento do irmão sem máscara ou distanciamento social

A carregar o vídeo ...

O avançado esteve terça-feira no casamento do irmão, onde dançou no meio de muitas pessoas, sem máscara ou qualquer preocupação com o distanciamento social.A boda teve lugar em Nassr e as imagens que posteriormente foram difundidas mostram Salah a dançar entre muitos homens, às cavalitas de alguém.