«Salah tem de perceber que nunca lhe darão o melhor contrato por ser africano»

Mohamed Salah termina contrato com o Liverpool em 2023, mas o impasse nas negociações vai deixando, a cada dia, o seu futuro mais incerto. El Hadji Diouf, antigo avançado senegalês e ex-jogador do Liverpool, aconselhou o egípcio a ficar em Inglaterra e deixou uma mensagem aos reds, na sequência do interesse do Real Madrid."É óbvio que o Liverpool deve aceitar as exigências de Salah. Se eu fosse ele, ficava no Liverpool. Pode ganhar mais dinheiro, é o melhor jogador do clube juntamente com [Sadio] Mané e juntos ganharão muitos títulos. Tem 30 anos, peço-lhe que jogue mais quatro lá. Uma transferência para o Real Madrid significaria um recomeço", começou por dizer, citado pelo 'AS'.E prosseguiu: "Salah tem de perceber que é africano e nunca o vão tratar como europeu. Nunca lhe darão o melhor contrato como fazem aos outros. Aconteceu-me o mesmo quando estava no Liverpool. Disseram-me para não ir para o meu país jogar pela seleção", concluiu.