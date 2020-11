Salah volta a testar positivo à Covid-19

Mohamed Salah testou novamente positivo à Covid-19, devendo por isso falhar o jogo do Liverpool frente ao Leicester City, domingo.





O avançado do Liverpool testou positivo ao novo coronavírus pela primeira vez quando estava ao serviço da seleção do Egito, na passada sexta-feira. Esta quarta-feira, a Federação Egípcia de Futebol informou que o avançado voltou a realizar um teste e que este voltou a ser positivo.Na semana anterior à concentração da seleção do Egito, a 13 de novembro, Salah marcou presença no casamento do irmão, festa que decorreu sem o uso de máscaras e distanciamento social.