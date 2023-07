Sauditas oferecem contrato milionário a Jordan Henderson: 816 mil euros... por semana!

Steven Gerrard quer levar Jordan Henderson para a Arábia Saudita e o Al-Ettifaq não parece olhar a meios para convencer o atual capitão do Liverpool. De acordo com o 'Daily Mail', em cima da mesa estará uma proposta salarial de 700 mil libras, qualquer coisa como 816 mil euros... por semana!Segundo o jornal inglês, Henderson irá reunir-se com Jurgen Klopp nas próximas 24 horas para definir o seu futuro, mas poderá estar tentado a aceitar a mudança. Tanto por poder trabalhar com Steven Gerrard, mas também pelo montante oferecido, que quase quadruplica os atuais 220 mil euros semanais que aufere no seu contrato válido por mais duas temporadas em Anfield.Por ter ainda dois anos de contrato, Henderson implicaria também o pagamento de uma verba de transferência, que ao que tudo indica seria próxima dos 20 milhões de euros.