Suárez: «O Liverpool pediu-me para falar com Darwin e ele abriu-se comigo»

Luis Suárez revelou esta terça-feira, em declarações aos canais oficiais da seleção uruguaia, ter conversado Darwin Núñez na época de estreia do ex-Benfica ao serviço do Liverpool, a pedido do próprio clube inglês. "Eu falei com ele - foi o Liverpool que me pediu para falar com ele -, aconselhei-o e expliquei-lhe como era o futebol inglês. Ele, com o coração que tem, abriu-se comigo e disse-me o que se passava com ele naquele momento e falámos sobre isso", assumiu, à AUF TV.

Sobre o bom momento que o companheiro de seleção atravessa neste momento ao serviço do Liverpool, Luis Suárez disse não ser uma surpresa para si. "Ele tem potencial, qualidade técnica e potência física, tudo o que está a mostrar neste momento. Como colega dele não estou surpreendido porque já sabia que isto ia acontecer, mesmo quando ele passou por um mau momento no Liverpool", vincou.

Luis Suárez desvendou ainda que já disse a Darwin que gostaria que ficasse com a camisola 9 do Uruguai quando ele se retirasse da Seleção. "Já lhe disse que pode ficar com ela quando eu sair. Quando o ouvimos falar, ele diz tudo com sinceridade. E como colega de equipa não podia estar mais feliz", frisou.