Thiago Alcântara baixa-se no livre de Bruno Fernandes e adeptos não perdoam: «Patético»

Thiago Alcântara, médio do Liverpool, está na mira dos adeptos dos reds por alegadamente se ter baixado quando fazia barreira no livre marcado por Bruno Fernandes, que deu a vitória do Manchester United no jogo da Taça de Inglaterra.





Alguns observadores consideram que Thiago podia ter evitado o golo do português se tivesse saltado, em vez de se baixar."Pergunto-me o que teria acontecido se o Thiago Alcântara não se tivesse baixado", questiona um adepto do Liverpool no Twitter."Ele não teria marcado se o Thiago não se tivesse baixado, a bola teria batido nele e não teria entrado", assegura outro, na mesma rede social."Teria este golo sido evitado se o Thiago tivesse aceitado levar com a bola na cara? Já vi o lance várias vezes, ele baixa-se e sobe logo depois de a bola passar", afiança um terceiro adepto."O Thiago baixou-se. Patético", pode ler-se ainda.