Totti pagava "200 milhões" por jogador do Liverpool e atira sobre a Bola de Ouro: «Não entendo»

Francesco Totti deixou rasgados elogios a Mohamed Salah, com quem chegou a jogar na Roma, considerando-o "um dos 10 melhores jogadores do Mundo", por quem pagaria "mais de 200 milhões de euros".O antigo futebolista italiano, que deu uma entrevista a um canal de televisão egípcio, admitiu não entender por que Salah nunca ganhou uma Bola de Ouro."Ele é um dos melhores jogadores do Mundi, tenho uma relação com Salah que vai além do futebol. O Messi e o Ronaldo são diferentes. O Messi é mais técnico e o Ronaldo mais jogador de equipa", explicou Totti. "Honestamente, em 30 anos de carreira nunca entendi os critérios para a entrega da Bola de Ouro, se é um troféu coletivo ou individual."E prosseguiu: "Antes de ser um grande futebolista, ele é um tipo excecional, humilde, simpático e sempre disponível. Connosco teve uma grande época e eu sabia que se ele fosse para o Liverpool tornar-se-ia num jogador ainda mais forte. Se eu fosse presidente de um clube pagaria pelo menos 200 milhões de euros por ele."Depois, lembrou a ética de trabalho do egípcio: "Tinha uma vida muito discreta. Treinava e ia para casa ter com a mulher."