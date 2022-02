Tsimikas ansioso para jogar com Luis Díaz: «É um jogador incrível»

Luis Díaz ainda não se estreou com a camisola do Liverpool, clube para o qual se transferiu nos últimos dias de janeiro, mas já está criar expectativas junto dos companheiros de equipa. Que o diga Kostas Tsimikas. O lateral-esquerdo defrontou o internacional colombiano esta temporada na Liga dos Campeões, quando o Liverpool defrontou o FC Porto, e deixou elogios ao ex-dragão."Toda a gente está ansiosa por vê-lo a jogar pelo Liverpool. Quando o defrontei, pensei que era o melhor jogador do FC Porto. Estou ansioso por conhecê-lo, falar com ele e estar aqui para o que ele precisar. Tenho a certeza que nos vai ajudar muito", começou por referir o defesa grego, em declarações ao site dos reds."Obviamente que não o marquei [durante o jogo], mas gostei de gostei das suas qualidades. Vai no um para um e não pensa muito. Gosto muito dele como jogador. Gosto quando um jogador não pensa muito e tenta fazer algo para ajudar a equipa. Espero ver isso aqui também. É um jogador incrível", elogiou.O Liverpool regressa à ação em Inglaterra este domingo, na receção ao Cardiff para a Taça de Inglaterra, naquele que será o primeiro jogo dos reds desde 23 de janeiro, a que se seguiu uma pausa para compromissos de seleções. Tsimikas recordou essa pausa e revelou um hobbie que adotou durante esse período: a pesca."Foi uma ótima experiência. Obviamente que não pesquei nenhum peixe, mas tentei. Gosto muito quando estou a pescar, ajuda a minha mente quando se ouve a água do rio. Gostei muito dessa semana. Recarreguei totalmente as baterias e estou aqui para dar tudo. Foi muito importante para mim", frisou, concluindo: "Nunca tinha tido uma semana de férias assim, porque em todas as outras vezes estava a jogar pela seleção."