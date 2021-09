Único dentro e fora de campo: a emotiva carta de Klopp para um adepto do Liverpool com cancro

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, surpreendeu um adepto do clube com uma emotiva carta de apoio, enquanto este luta comtra um cancro. Esta não é a primeira vez que o treinador alemão contacta diretamente, através de cartas, fãs dos reds, contudo esta mensagem tem-se tornado viral nas redes sociais, devido às bonitas palavras escritas pelo técnico de 54 anos.





Chris é um jovem adepto do clube de Merseyside que atravessa uma dura batalha contra o cancro. Após ter recebido a carta de Klopp, o seu irmão, Andy, fez questão de partilhar o conteúdo da mensagem nas redes sociais, numa publicação que já conta com 13 000 ‘likes’.Na carta escrita por Jurgen Klopp pode ler-se:"Querido Chris,Primeiramente, espero que não te importes que te esteja a escrever, só quero que saibas que todos dentro da família do Liverpool estamos a teu lado.Isso é obviamente muita gente e há ocasiões em que paro para pensar nessa enorme quantidade de gente que nos apoia, a mim e aos meus jogadores, e fico espantado. Mas o facto de todos nos mantermos unidos é o que faz com que este clube seja tão especial.Espero que nesta ocasião não se importem que fale em nome de todos eles quando digo que estamos todos contigo. Não são só palavras, é algo que realmente nos importa. Quando oiço os meus jogadores falar daquilo que os ajuda em dias difíceis, uma das coisas que todos dizem é que o apoio do clube e dos adeptos faz toda a diferença.Outra coisa que me dizem é que as suas famílias são aquilo que mais importa para eles. Provavelmente não preciso de te dizer isto, porque me disseram que tens uma família e uns amigos brilhantes à tua volta e que todos estão a fazer o possível para apoiar-te.Nunca caminharás só (You'll Never Walk Alone)"