Van Dijk e agressão de Darwin: «Ele sabe que isto não pode voltar a acontecer»

Darwin Núñez foi expulso no Liverpool-Crystal Palace por agredir, à cabeçada, um adversário, e Virgil van Dijk espera agora que o avançado contratado ao Benfica este verão tenha aprendido a lição, de forma a evitar problemas semelhantes no futuro."Ele tem de controlar-se. Este tipo de coisas podem acontecer na Premier League e ele deve saber geri-las. É claro que estava desiludido, provavelmente consigo mesmo. Mas está a aprender e nós estaremos sempre aqui para o apoiar. Ele sabe que isto não pode voltar a acontecer e eu espero que que assim seja", disse o central dos reds, citado pela imprensa inglesa.Recorde-se que também o treinador, Jürgen Klopp, deixou reparos à atitude do internacional uruguaio: "O Darwin sabe que deixou os colegas ficar mal. Vou falar com ele. Não é uma reação que queremos ver. Ele sabe que será desafiado desta forma, os defesa centrais fazem destas coisas, mas não é uma reação que queremos ver. Vamos usar o tempo [de suspensão] de forma produtiva. Vamos fazer trabalho físico para o tornar mais forte, não como punição, mas para o tornar mais forte."