Vítor Matos integra equipa técnica do Liverpool e Klopp deixa elogios: «É fantástico»

O português Vítor Matos, que passou as duas últimas temporadas como adjunto no FC Porto B, vai integrar a equipa técnica de futebol do Liverpool, como responsável "pelo desenvolvimento de jogadores de elite", anunciou esta terça-feira o clube inglês.O treinador, de 31 anos, vai fazer a transição entre a equipa de sub-23 e a equipa principal, cargo que pertencia ao holandês Pepin Lijnders, que também passou pelo FC Porto e que agora ocupa o lugar de adjunto do alemão Jurgen Klopp no campeão europeu."Com a mudança do Pepin ficou um vazio e decidimos contratar alguém. O Vítor Matos é um fantástico treinador. É jovem, mas tem muita experiência. É inteligente, fala bem inglês, o que é obviamente importante, e já trabalhou em vários clubes", disse Klopp, em declarações ao site oficial do Liverpool.Vítor Matos começou no FC Porto em 2011/12, na equipa de sub-15, tendo depois passado dois anos (2017 e 2018) na China, como coordenador da formação do Shandong Luneng, antes de regressar ao Dragão, para adjunto do FC Porto B.