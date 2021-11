Xabi Alonso e o 'recado' a Carragher: «Isto não é só correr... já te calavas»

Xabi Alonso recordou a chegada ao Liverpool e à Premier League em 2004. O antigo jogador espanhol, de 40 anos, destacou o papel de Rafael Benítez, o treinador na altura, para a sua chegada a Anfield."Tinha 22 anos. Pessoal e profissionalmente ir para um grande clube com a tradição e história que o Liverpool tinha, atraiu-me muito. Quando surgiu a oportunidade, [os responsáveis do clube] mostraram muito interesse e Rafa Benítez acreditava que eu era um jogador que ele precisava para a equipa. Motivou-me muito e queria descobrir um mundo novo, porque conhecia a Premier League, mas apenas como adepto. Se gostas de futebol, a Premier League encanta-te e o Liverpool também", vincou em entrevista à 'DAZN', lembrando a afinidade com Gerrard e Carragher."No balneário do Liverpool, sempre conversei muito com Gerrard e Carragher. Sempre que eles jogavam por Inglaterra e eu por Espanha, Carragher dizia: 'É impossível ganhares algo. Não sabes correr. Não tens pernas'", referiu, antes de recordar uma pequena partida que fez ao antigo defesa inglês após a conquista do Europeu pela seleção espanhola em 2008."Quando ganhámos o Europeu, mandei mensagem ao Carragher a dizer: 'isto não é só correr... já te calavas'", contou, entre risos.Xabi Alonso falou ainda sobre o relacionamento que tem com o irmão Mikel, um ano mais velho, dizendo tratar-se do seu "melhor treinador"."Tem sido o meu melhor treinador e foi com quem mais aprendi, porque é mais velho. Se eu quisesse estar no nível dele, tinha de trabalhar um pouco mais. Até chegarmos à Real Sociedad, tínhamos carreiras muito parecidas. Pela idade, pelo nível, pelas oportunidades ou pela carreira, andávamos quase sempre de mãos dadas. Para mim, é uma sorte tê-lo como irmão, para o bem e para o mal", salientou.