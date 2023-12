Capitão do Luton depois da paragem cardíaca em campo: «Tive sorte, estava rodeado de heróis»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tom Lockyer (@tomlockyer)

Tom Lockyer, capitão do Luton Town que sofreu uma paragem cardíaca a meio deste mês num jogo com o Bournemouth, falou pela primeira vez publicamente sobre o sucedido e não deixou de agradecer a todas as pessoas que o ajudaram naquele dia, que poderia ter sido fatal."Gostaria de dizer que estou bem depois da paragem cardíaca que sofri frente ao Bournemouth. A razão de estar tão bem deve-se ao heroísmo dos jogadores, do staff, dos médicos e dos paramédicos. Sinto-me agradecido pelo facto de isto me ter acontecido quando estava rodeado por estes heróis. Eles salvaram a minha vida e nunca vou esquecer o que fizeram por mim", explicou o jogador, de 29 anos, numa mensagem partilhada no Instagram.Lockyer, que teve alta recentemente, depois de lhe ter sido implantado um desfibrilhador, não sabe se poderá voltar aos relvados. "Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar o treinador e o clube. Não sei ainda como o poderei fazer, porque vou consultar especialistas no próximo ano. Mas não posso deixar de referir a importância de as pessoas terem conhecimentos sobre Suporte Básico de Vida. Isso salva vidas, como aconteceu comigo."O jogador agradeceu ainda o apoio que tem recebido de familiares, amigos e fãs.