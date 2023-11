Extremo do Luton e o alimento "comum em Portugal" que usa para prolongar a carreira: «Sinto-me ótimo»

Andros Townsend, extremo de 32 anos do Luton, contou num programa da BBC que faz pouco esforço para prolongar a carreira. O jogador, que deixou o Everton no verão e que assinou um contrato de curta duração pela equipa promovida na última época à Premier League, explicou que depois de tomar um sem número de suplementos e comprimidos, no âmbito da recuperação de uma lesão num joelho que o afastou da competição no final de 2021/22 e durante toda a época de 2022/23, virou-se agora para os produtos naturais."Tenho um contrato de três meses. O Luton precisava de mim no imediato e eu tinha de garantir que estava em forma", explicou Townsend, acrescentando que um dos seus segredos é comer... patas de galinha. "É uma das melhores fontes de colagénio. Tem pouca carne e muita cartilagem junto ao osso. É muito bom. É bastante comum na China, na África do Sul e em Portugal."Depois, deixou a receita: "Apenas 20 minutos num forno a vapor e está feito. Tudo o que sei é que tenho 32 anos, estive fora do jogo cerca de dois anos e sinto-me ótimo. Quando tinha 27 ou 28 anos demorava imenso tempo a recuperar dos jogos, lutava a semana toda para me recompor. Agora sinto-me muito mais fresco e pronto à segunda-feira.""Não sei o que é especificamente, mas penso que ajuda. Nutrição, recuperação, a câmara hiperbárica, terapia com infravermelhos... todas estas coisas parecem estar a funcionar", acrescentou o jogador, que passou pelo Tottenham, pelo Newcastle e pelo Crystal Palace.