Luton Town emite comunicado após colapso de Tom Lockyer em pleno relvado

O Luton Town emitiu há pouco um comunicado a propósito da situação a envolver Tom Lockyer no encontro com o Bournemouth, no qual assume ainda não ter novidades sobre o estado de saúde do seu capitão e onde explica que a partida não foi retomada porque nenhum jogador estava com condições psicológicas para continuar a disputa da partida."Estamos todos esperançados e a rezar pelo nosso líder e capitão Tom Lockyer, que felizmente está responsivo e foi para transportado para o hospital. Não sabemos em concreto o que aconteceu e quais os passos seguintes, mas queremos agradecer ao Bournemouth e à equipa médica de ambos os lados pela sua imediata resposta, que foi absolutamente incrível. Lamentámos por todos os adeptos presentes, mas os jogadores de ambas as equipas não tinham condições para continuar o jogo depois de ver um colega de equipa e amigo tão estimado ser retirado de campo daquela forma, tal como o staff, que não tinha condições para lidar com um jogo naquelas circunstâncias. Queremos agradecer a todos pelo maravilhoso aplauso e por terem cantado o nome do Locks em todo o estádio num momento tão difícil. Agora é hora de todos nos unirmos, jogadores, equipa técnica e adeptos, como sempre aconteceu, para dar amor e apoio ao Tom e à sua família. Os nossos pensamentos estão com ele e com a sua família", escreveu o clube.