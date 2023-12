Tom Lockyer foi operado ao coração em junho depois de ter colapsado em Wembley

A Premier League voltou este sábado a ficar em suspenso, devido ao momento de pânico provocado por Tom Lockyer , que colapsou no relvado durante a partida entre Bournemouth e Luton Town. Jogador experiente, com 29 anos, o capitão do Luton volta a dar um enorme susto a tudo e todos, já que em junho, na final do playoff de subida do Championship, enfrentou uma situação em tudo idêntica.Colapsou no relvado, logo ao minuto 12, recuperaria os sentidos alguns minutos depois e foi encaminhado para o hospital. Na altura, depois de vários exames e análises, foi-lhe detetada uma fibrilhação auricular, a qual motivou uma intervenção cirúrgica que, segundo o próprio, deveria ter debelado o problema e impedido que outras situações similares acontecessem."Fui operado a esse problema e não deve acontecer de novo. Não há qualquer razão que leve a dizer que possa acontecer. Recebi luz verde. Tive a minha condição cardíaca analisa ao detalhe, com todos os exames que podem fazer ao coração. Todos deram resultado positivo", disse o defesa, à BBC, em junho, poucas semanas do momento em que colapsou no relvado de Wembley.Mais de meio ano depois, o momento de susto volta a acontecer, desta feita na Premier League. Ao que tudo indica, o defesa já está "alerta e responsivo no túnel" de acesso aos balneários.