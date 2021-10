Shaum Goater, ex-jogador do Manchester City, é uma presença habitual em inúmeros media como 'representante' dos citizens. Desta vez, o antigo jogador decidiu falar sobre a possibilidade do clube inglês contratar o jovem norueguês Erling Haaland.





Goater é uma das caras mais conhecidas do passado do clube de Manchester e durante o período em que jogou nos citizens (1998-2003) partilhou balneário com o pai da jovem promessa do Borussia Dortmund, Alf-Inge Haaland. Segundo Goater, a ligação que ainda hoje tem com o pai do jovem de 21 anos pode fazer a diferença numa futura contratação do jogador por parte do Manchester City."Farei o que puder. Se necessitarem que fale com o Alf, farei o que conseguir. Haaland seria uma contratação excecional porque é jovem e o seu recorde goleador na Europa é incrível, adaptar-se-ia muito facilmente à Premier League", afirmou o ex-jogador.Após os citizens terem falhado a contratação de um avançado este verão, com Kane a ficar no Tottenham e Ronaldo a rumar ao Manchester United, o jovem norueguês que leva 11 golos em oito jogos esta época, começa a tornar-se um alvo primordial para os atuais campeões ingleses."Se estamos a falar de 75 milhões de euros, é muito bom negócio. Jogou contra o Manchester City na Liga dos Campeões, na temporada passada, e a sua velocidade dava medo. Espero que o City se fixe nele e deixe no passado Kane e Cristiano", explicou Goater.Contudo, Goater não se restringe apenas a Haaland. O antigo jogador quer melhorar ainda mais o plantel do City e, além de Haaland, Goater aponta fichas a Mbappé: "Se o Real Madrid tentar Mbappé eu vou dizer: 'Vá City, faz uma oferta, faz uma oferta!'", rematou o ex-Manchester City.