A cláusula no contrato de Bernardo Silva que o deixa mais perto do Barcelona

Bernardo Silva renovou com o Manchester City este verão, mas, segundo o ‘Mundo Deportivo’, tem uma cláusula de rescisão que lhe permitirá sair no próximo verão para o Barcelona.A situação financeira do clube espanhol não permitiu avançar para a contratação do internacional português, que decidiu renovar contrato com os citizens apenas por mais uma época (até 2026) e com a cláusula de rescisão de cerca de 58 milhões de euros. Assim, segundo o mesmo jornal, Bernardo Silva deverá ser mesmo jogador do Barcelona no próximo verão.Dani Olmo, médio do Leipzig, também se encontra na mesma situação do português. O jogador renovou com o clube alemão até 2027, assinou uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e, por isso, poderá ser igualmente reforço do Barcelona na próxima época.