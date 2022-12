A curiosa revelação de Laporte: «No Manchester City nem sei a que horas começam os jogos»

Aymeric Laporte confessou que a sua vida não gira sempre à volta do futebol, em entrevista ao jornal inglês 'The Guardian'."Não sou viciado em futebol, não gosto de ver os jogos", admitiu o defesa, nascido em França mas a representar a seleção espanhola, que, ainda assim, diz não ter visto ninguém superior à Roja em termos de futebol praticado, nos poucos encontros do Mundial'2022 a que assistiu.A equipa de Luis Enrique está perto do apuramento para os 'oitavos', mas o jogador do Manchester City não está a par dos possíveis adversários na fase a eliminar. "Nem sequer vi, não fiz prognósticos. Vamos cruzar com o Grupo F? Não fazia ideia", revelou, tendo ido ainda mais longe."Para dizer a verdade, quando jogo no Manchester City nem sei a que horas começam os jogos. A minha família liga-me a perguntar a que horas jogo e eu não sei", contou.Laporte não fugiu ainda à comparação entre Pep Guardiola, treinador dos citizens, e Luis Enrique, selecionador espanhol. "São muito diferentes, apesar de terem a mesma ideia de manter a bola. Ambos querem a bola para controlar o jogo, mas a verdade é que, com Guardiola, tentas desequilibrar um pouco mais o adversário, arriscando ainda mais do que aqui [na seleção espanhola]", analisou.