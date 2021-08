A palestra de Rúben Dias e o abraço de Guardiola a Bernardo Silva: City mostra imagens inéditas

O Manchester City divulgou um excerto do documentário com os melhores momentos da época passada. "Juntos" é o nome do filme que retrata a época 2020/21 e que terminou com a conquista da Premier League e Taça da Liga e com a presença na final da Liga dos Campeões - derrota com o Chelsea no Estádio do Dragão.









In a new film, we go inside the first-team bubble, providing unprecedented access and bringing fans closer to the players and staff than you’ve ever been before...



Coming soon!



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Et1WkcOdh1 — Manchester City (@ManCity) August 3, 2021

O excerto mostra momentos que incluem os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo. No caso do defesa-central contratado ao Benfica, assiste-se a parte de uma mensagem no balneário aos colegas de equipa.