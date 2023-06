A proposta estratosférica que o Al-Hilal tem para tentar convencer Bernardo Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Oitenta e sete milhões de euros por época. É esta, segundo o ‘Daily Mail’, a proposta do Al Hilal para tentar convencer Bernardo Silva a deixar o Manchester City e mudar-se para a Arábia Saudita. O médio ofensivo português continua a dar primazia à vertente desportiva, ou seja, a manter-se na Europa, mas o valor da oferta é tão avultado que o faz balançar. Juntamente com a sua ‘entourage’ [família, amigos e conselheiros], Bernardo Silva encontra-se a analisar os prós e os contras de uma mudança para o Médio Oriente, devendo passar boa parte do período de férias a refletir sobre o próximo passo a dar na sua carreira. Uma resposta final talvez só seja dada dentro de algumas semanas...

Bernardo Silva está vinculado até 30 de junho de 2025 ao Manchester City, mas parece tentado a dar um rumo diferente à carreira depois de ter conquistado a triplete esta época. O clube inglês quer obviamente mantê-lo nas suas fileiras e tudo fará para o convencer a ficar, mas não ficará com ele a contragosto. Caso não consiga convencê-lo a continuar, tentará realizar um encaixe muito volumoso. Saldos... não haverá!

Que alternativas tem Bernardo Silva se optar por dar preferência à componente desportiva? Além do Manchester City, o internacional português de 28 anos é cortejado pelo Paris SG e pelo Barcelona, se bem que o clube espanhol não tenha argumentos financeiros para entrar na corrida. Quem os tem é o PSG, que conta com mais dois trunfos: Luís Campos e Mbappé.