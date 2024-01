A reação do pai de Erling Haaland à eleição do 'The Best'

A distinção de Lionel Messi como melhor jogador do Mundo na gala ‘FIFA The Best’ acabou por surpreender praticamente todo o planeta do futebol, isto porque Erling Haaland era amplamente apontado como o principal favorito à conquista do galardão. O avançado do Manchester City arrecadou quatro troféus (Premier League, Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia) e ainda se destacou individualmente, tendo anotado 33 golos em 41 jogos, no período, claro está, em que se centrou a eleição do The Best. O pai do dianteiro noruguês já veio a público reagir a esta eleição que não deixa de ser polémica."Não tínhamos ideia [sobre quem ganharia]. Fui convidado pela FIFA para assistir à gala. Acho que ninguém sabia, além deles mesmos. São muitos bons jogadores nomeados. Só o facto de ser nomeado já é uma honra para Erling", afirmou Alf-Inge Haaland, em declarações à rádio espanhola ‘Cadena Ser’, dando conta que o filho não marcou presença na cerimónia por estar fora a cumprir um plano de treinos intensivo."Ele está cada vez melhor. Está ausente desde dezembro, mas acho que volta agora em janeiro. Ele está muito feliz. Está a jogar numa grande equipa, a conquistar troféus. Tem um contrato longo e está feliz."