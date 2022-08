Acusação avança que Benjamin Mendy trancava e violava vítimas em "quartos de pânico"

Benjamin Mendy, jogador francês do Manchester City que está a ser julgado em Inglaterra por oito acusações de violação e agressão sexual, teria em casa um "quarto de pânico" onde seriam cometidos os crimes, segundo revelou o Ministério Público em tribunal.Na abertura do caso, Mendy foi acusado de ter violado três mulheres numa noite, durante uma festa na piscina da sua casa [isolada], ultrapassando "novamente" a linha de consentimento. O jornal inglês 'The Sun' avança com declarações do representante do Ministério Público, Timothy Cray. "É mais um capítulo de uma história muito antiga: homens que violam mulheres porque pensam que são poderosos e que nada acontece", sublinhou o advogado.O Ministério Público descreve Benjamin Mendy como um "predador sexual" que "perseguiu mulheres para fins sexuais", mostrando "indiferença e insensibilidade" relativamente às vítimas."Os atos que cometeram juntos (Mendy e o amigo Louis Saha Matturie) mostram insensibilidade pelas mulheres que perseguiam", afirmou a acusação, conforme avança o jornal inglês.Durante o julgamento, Mendy foi também acusado de trancar algumas das mulheres, sem telemóveis, em "quartos de pânico" (assim descritos pelas vítimas), onde o jogador as conduziu a um "jogo" com diversos "cenários sexuais" na casa onde ocorreram as alegadas violações, em Mottram St Andrew (Cheshire).De acordo com Cray, o jogador francês e o amigo retiraram os telemóveis às vítimas porque "Mendy não queria que Pep Guardiola o visse no Instagram com muitas mulheres".O facto de a mansão ser isolada foi um dos fatores que fez com que Mendy e Louis Saha conseguissem "ganhar o controlo sobre as vítimas", segundo o advogado, que acrescenta também que um dos primeiros objetivos da dupla seria "embriagar as vítimas"."As alegações mostram que um dos trabalhos de Saha [o amigo do jogador] para Mendy era encontrar jovens mulheres e criar situações de divertimento, para que pudessem ser violadas e agredidas sexualmente", alega Timothy Cray.Benjamin Mendy nega todas as acusações, que envolvem 13 mulheres. Os crimes terão sido praticados entre outubro de 2018 e agosto do ano passado.