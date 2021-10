Adepto do Manchester City em coma após ter sido atacado numa bomba de gasolina na Bélgica

Um adepto do Manchester City está em coma, na Bélgica, depois de ter sido agredido numa bomba de gasolina, alegadamente por adeptos do Club Brugge, após o jogo da Liga dos Campeões que colocou frente a frente as duas equipas ontem à noite.





O homem de 63 anos, residente da Bélgica e membro do grupo de apoiantes dos citizens chamado 'Blue Moon Belgium', terá sido agredido por usar um cachecol do Manchester City.O filho da vítima explicou ao site HLN que o pai estava à espera de dois amigos quando foi confrontado por adeptos do Brugge, sendo que um deles tirou-lhe o cachecol. "Quando o meu pai lhe pediu o cachecol de volta, foi atingido com uma forte pancada na cabeça. Depois eles fugiram e deixaram-no ali a morrer", explicou Jurgen.