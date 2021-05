Agüero anuncia adeus ao Manchester City: «Permanecerá para sempre no meu coração»

Sergio Agüero deixou este domingo, um dia após a derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea, uma mensagem de despedida ao Manchester City e aos adeptos dos citizens. "Orgulhoso de toda a equipa e de ter vestido esta camisola por tantos anos. Manchester City permanecerá para sempre no meu coração", escreveu o avançado argentino, nas redes sociais.





Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón //Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart pic.twitter.com/NkmznA0Rq2