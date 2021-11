Benjamin Mendy acusado de mais duas violações: jogador vai a tribunal amanhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benjamin Mendy foi esta terça-feira acusado de mais duas violações, segundo avança a imprensa inglesa. O jogador francês do Manchester City vai agora ter de responder por seis acusações de violação e uma de agressão sexual quando se apresentar em tribunal, já amanhã.Os quatro crimes de violação que inicialmente foram imputados ao defesa e a um homem de 40 anos terão sido tido lugar entre outubro de 2020 e agosto de 2021.Os dois homens vão amanhã a tribunal para se inteirarem das novas acusações. O início do julgamento está marcado para janeiro de 2022.Mendy encontra-se detido e foi suspenso pelo Manchester City. As autoridades judiciais britânicas negaram até ao momento todos os pedidos de liberdade condicional.