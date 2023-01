Benjamin Mendy ilibado de seis acusações de violação e uma de agressão sexual

Benjamin Mendy, jogador do Manchester City que foi acusado de ser um "predador", de violar mulheres em sua casa, depois de as trancar em quartos de pânico, foi esta sexta-feira ilibado de seis acusações de violação e uma de agressão sexual, visando quatro jovens mulheres.Segundo a imprensa inglesa, o júri não chegou a um consenso relativamente a uma das acusações de violação e a outra, de tentativa de violação.O defesa francês, de 28 anos, foi detido e julgado num processo que se prolongou por seis meses.Segundo a acusação, Mendy atuaria juntamente com um amigo,Louis Saha Matturie, que também estava a ser julgado, e que teria a missão 'angariar' as jovens em bares e discotecas. Matturie foi ilibado de três acusações de violação e de acusações três agressão sexual, visando cinco mulheres.Ambos podem voltar a ser julgados por causa das acusações sobre as quais não houve veredicto.O Manchester City emitiu um comunicado onde refere que, "por haver assuntos ainda em aberto no processo, o clube não está em posição de fazer comentários nesta altura".