Benjamin Mendy processa Manchester City por salários em atraso

Benjamin Mendy vai processar o Manchester City por salários em atraso. O futebolista francês de 29 anos, que atualmente representa o Lorient, rescindiu contrato com os citizens depois de ser acusado de oito crimes de violação em 2021, tendo sido posteriormente ilibado de todas as acusações. Neste sentido, Mendy reclama os respetivos vencimentos até ao término do contrato."O Manchester City não pagou nenhum salário ao Sr. Mendy a partir de setembro de 2021, após o Sr. Mendy ter sido acusado de vários crimes, dos quais foi posteriormente absolvido, até ao final do seu contrato em junho de 2023. A reclamação será apresentada a um Tribunal de trabalho", disse Nick De Marc, representante do jogador, à Sky Sports.