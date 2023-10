Bernardo Silva 9.º classificado na Bola de Ouro 2023

Bernardo Silva foi esta segunda-feira 9.º classificado na Bola de Ouro 2023, cerimónia da revista francesa 'France Football' que está a decorrer em Paris, França. O criativo de 29 anos do Manchester City foi o melhor português no prémio deste ano, ficando à frente do compatriota e colega de equipa Rúben Dias, o outro jogador luso que também constava entre os nomeados à conquista do troféu e que ficou no 30.º posto.