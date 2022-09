Bernardo Silva: «Às vezes só queremos experimentar coisas diferentes...»

Depois de ontem [quarta-feira] ter desvendado que o futuro da sua carreira ia passar pela continuidade no Manchester City, Bernardo Silva falou esta quinta-feira à 'BBC Sport' sobre a decisão tomada, assumindo que apesar de querer "experimentar coisas diferentes" que irá dar sempre tudo pelos citizens.

"A minha cultura [em Portugal] é um pouco diferente da vossa cultura fora de campo. Eu adoro Manchester, as pessoas são muito agradáveis, a forma como me tratam nas ruas, nos bares, restaurantes... é tudo um pouco diferente do sítio de onde eu venho. Às vezes só queremos experimentar coisas diferentes...", começou por dizer o internacional português.

E prosseguiu: "Não tem nada a ver com o quão bem as pessoas te tratam, o quão adoras a cidade em que estás ou quão feliz estás por ficares. Eu vou ficar esta temporada [no Manchester City], e se ficar aqui mais duas ou três temporadas continuarei a dar o meu melhor em prol do clube."