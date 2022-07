Bernardo Silva deseja trocar o Manchester City pelo Barcelona

Bernardo Silva já terá dado o "sim" ao Barcelona. O jornal ‘Sport’ avança que o médio do Manchester City deixou claro ao seu agente Jorge Mendes e a Pep Guardiola, técnico dos citizens, que deseja jogar no Camp Nou na próxima época. Peça fundamental no campeão da Premier League – marcou 13 golos e deu sete assistências em 50 jogos na última temporada –, o jogador português de 27 anos vê com bons olhos uma mudança para a Cidade Condal, que marcaria o início de um novo capítulo na sua carreira.

Ainda assim, esta operação não se adivinha fácil, uma vez que o emblema inglês não baixará dos 100 milhões de euros inicialmente exigidos pelo seu passe. Além disso, o Barcelona só consegue, neste momento, oferecer cerca de 60 M€, até porque pretende utilizar os cerca de 200 milhões de euros da venda dos seus direitos televisivos e do acordo com a Spotify para garantir outros reforços para Xavi, com Lewandowski, Raphinha e Koundé à cabeça.

A mesma fonte sublinha ainda que esta ‘novela’ não terá um fim tão cedo, pois encontra-se pendente da transferência de Frenkie de Jong para o Man. United. Bernardo, refira-se, é visto pelos responsáveis catalães como o substituto natural do médio holandês.