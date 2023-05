Bernardo Silva e a Bola de Ouro: «Ronaldo disse-nos que achava que merecia mais quando não a ganhou»

Bernardo Silva concedeu uma longa entrevista à 'France Football', revista responsável pela atribuição da desejada Bola de Ouro. Questionado sobre o tema, o jogador do Man. City acha difícil receber o prémio.





"É muito complicado. Talvez um dia, se eu estiver numa equipa que ganha o campeonato, a Liga dos Campeões e tudo mais, talvez aconteça. Mas não creio nisso. No futebol de hoje, os jogadores que ganham são os que marcam golos, que são decisivos", analisou Bernardo que lançou alguns nomes para vencer o próximo prémio. "Se ganharmos a Champions e a Premier League, acho que temos de incluir o Haaland na discussão do vencedor da Bola de Ouro de 2023. Neste momento, está muito aberto, há três ou quatro jogadores que a podem conquistar. Se fosse agora, teria de ir por Messi. A Argentina foi campeã do Mundo. Mas também Mbappé está na discussão, pela época que fez pelo PSG e França. Se fosse júri do prémio, teria de ir por Messi, hoje. Mas o melhor é esperar pelo fim da época. Vinícius, do Real Madrid, também fez uma época fantástica, e se voltam a ganhar a Liga dos Campeões...", referiu.

Sobre os portugueses, Bernardo teve uma declaração curiosa sobre CR7. "Algumas vezes, na Seleção, Cristiano disse-nos que achava merecer mais quando não a ganhou. Gosta de estar sempre no topo, é muito competitivo, claro que nunca está contente quando não ganha", referiu o médio de 28 anos.